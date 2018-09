Préstamo por US$150 millones para proyectos agrícolas

SANTO DOMINGO. El Gobierno dominicano sometió un contrato de préstamo, a través del Senado, por valor de 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar un programa de desarrollo agroforestal que estaría dirigido por la Unidad Técnica Ejecutora de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) y el Ministerio Obras Públicas y Comunicaciones.

De acuerdo con el oficio enviado por el presidente de la República, Danilo Medina, “este programa tiene como objetivo principal incrementar los ingresos de los pequeños productores a través de mayor productividad agrícola y aumentar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático a través del mejor manejo del capital natural”.

El programa se divide en dos componentes que son: adopción de tecnologías agroforestales y mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas.

La primera de estas tendría un costo de 105.4 millones de dólares y sería ejecutada por la UTEPDA del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Esto se haría en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE).

Esta parte tiene como objetivo incrementar la adopción de tecnologías agroforestales en más de 18,000 hectáreas y capacitar a los productores sobre el manejo de cultivos como café, cacao y aguacate.

Los beneficiarios no podrían tener un área productiva superior a las 10 hectáreas y “cada productor elegible no recibiría más que 2 has (hectáreas) de apoyo a la adopción de tecnologías agroforestales”.

El segundo componente, de mejoramiento de la conectividad, estaría a cargo de Obras Públicas y se encargaría de financiar la rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales con un presupuesto de $44.37 millones de dólares. El préstamo abarcaría la intervención de las zonas de Hondo Valle y Juan Santiago en Elías Píña; Arroyo Cano y Sabaneta en San Juan; Las Cañitas, Los Fríos, la Cuenca Alta de Sabana Yegua en Azua; El Majagual, Los Guineos, El Manguito y Sierra de Neyba en Bahoruco y Nizaito, Birán, Palomino, San Rafael, La Guázara y Los Patos en Barahona.