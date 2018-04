Proyecto de ley propone no otorgar placas a vehículos en mal estado

SANTO DOMINGO. Ante la necesidad de tener un mayor control de quienes transitan por las vías públicas, fue sometido un proyecto de ley tendente a identificar la provincia del propietario del vehículo.

La iniciativa, que busca crear la Ley de Placas en la República Dominicana, establecerá además penalidades para quienes circulen sin la debida identificación y prohibiría renovar la placas a los vehículos chatarras.

Indica que toda placa de vehículo, transporte o motocicleta, deberá tener en la parte superior la provincia donde resida su propietario, el cual deberá depositar al menos dos constancias de que tiene su domicilio en el lugar declarado.

Además, que corresponderá a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) colocar en la parte de debajo de cada placa, el uso o institución a la que pertenezca el vehículo. En el caso de las motocicletas estas especificarán si se refiere a uso comercial o privadas.

“Toda motocicleta que no esté debidamente registrada en la alcaldía de su localidad, no logrará renovar la placa y por tanto no podrá transitar por las vías públicas hasta tanto no cumpla con el rigor de esta normativa y de la ley No. 63-17, para lo cual la autoridad municipal, además del registro deberá otorgar un carnet que identifique dicho registro y suministrar dichos datos al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)”, aduce el artículo 20.

“Queda definitivamente prohibida la otorgación y o renovación de placas a vehículos chatarras, que no estén en perfectas condiciones para transitar por la vía pública, inspección que deberá estar certificada por el INTRANT”, aduce el proyecto de la autoría del diputado Domingo Enrique Barett. La pieza fue remitida a la Cámara de Diputados. Las multas o infracciones y las sanciones serán fiscalizadas por la DIGESETT.