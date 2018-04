El padre Rogelio Cruz dice que espera la notificación y apelará

SANTO DOMINGO. El padre Rogelio Cruz confirmó ayer que aún no ha sido separado de la orden de los Salesianos, al tiempo que restó importancia a la acción y sugirió que podría “ser cura debajo de una mata”.

El párroco de la iglesia Santo Domingo Savio de La Vega, reconocido por su activismo social y su lucha en defensa del medio ambiente, advirtió que acudirá a los tribunales eclesiásticos una vez reciba la notificación por parte de la orden, debido a su negativa de ir a Colombia para lo cual tenía un plazo hasta ayer.

El padre Cruz expuso que recibió una notificación de su trasladado a Colombia, dado a conocer el pasado mes de febrero, y luego una segunda comunicación en la que se fijaba la fecha límite para salir del país.

Al ser entrevistado por teléfono, señaló que espera la notificación pero no sabe cuándo la recibiría.

“De la iglesia no me pueden expulsar. Sí ellos me pueden expulsar de la orden pero si otro obispo me recibe u otra orden yo sigo dentro de la iglesia católica”, aseguró Cruz, quien ha denunciado que las empresas mineras y la jerarquía eclesiástica están detrás de su traslado debido a su defensa de zonas boscosas como la de Loma Miranda, donde se ha pretendido explotar yacimientos de metales.

“A mí me ordenaron cura para siempre. Yo no voy a dejar de ser cura. Yo puedo ser cura debajo de una mata”, aseveró el sacerdote.