Salen hoy a eliminar las luces de alta luminosidad

SANTO DOMINGO. Las autoridades de tránsito comienzan a partir de hoy la fiscalización de los conductores cuyos vehículos circulen por las vías con luces de alta luminosidad que les hayan sido adaptadas.

De acuerdo a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, la medida busca evitar que ocurran siniestros por el deslumbramiento de conductores, como lo contempla la resolución número 009-2018, emitida por esa institución.

“Creamos una mesa con la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que es la conocedora de lo que está pasando en las vías, y la Comisión Policial y Militar del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Comipol), que nos hacen los reportes de lo que está ocurriendo con los vehículos de carga, livianos y con motocicletas”, dijo la funcionaria.

Recordó que los que sean sorprendidos usando estas luces LED deberán desmontarlas de sus vehículos y serán multados con un salario mínimo vigente en el sector público centralizado, como establece la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

“Es algo que no es normal; es como un lujo; es como algo de moda, pero algo de moda no puede atentar contra la seguridad de los conductores”, expresó.

De los Santos explicó: “Han llamado personas diciendo: ‘Bueno es que mi vehículo las trajo de fábrica’. Si las trajo de fábrica no hay problemas, porque la fábrica sabe cómo dirigirlas para que no deslumbre al que viene de frente; el problema son todas estas barras y todos estos aditamentos que al final lo que son es un adorno del vehículo, que no están pensados en qué manera diriges la luz hacia el conductor que viene de frente”, aclaró la funcionaria.