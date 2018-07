Descubren que tres proteínas de arroz transgénico pueden frenar el sida

BARCELONA,España.- Investigadores españoles han demostrado que los extractos de tres proteínas diferentes obtenidas de una nica planta de arroz transgénico evitan la entrada del VIH en células humanas, en experimentos in vitro.

Los investigadores, cuyo trabajo se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, han obtenido por primera vez una combinación de proteínas producidas simultáneamente en semillas de arroz transgénico, que podría traducirse en un nuevo procedimiento para la producción de geles microbicidas a un coste suficientemente bajo para los países pobres.

Los extractos podrían utilizarse para la producción de microbicidas tópicos para prevenir la transmisión del VIH, que podrían ser de fácil implementación en los países de escasos recursos, por su bajo coste y la facilidad de aplicación, según el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, que ha realizado el estudio junto a la Universidad de Lérida-Centro Agrotecnio, ambos en Cataluña (noreste).