El Hospital Padre Billini tiene graves daños en su estructura que lo tienen al borde del colapso

El informe que tiene Salud Pública es que hay unos túneles que llegan casi a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, contigua al centro asistencial, pero que como es un tema de ingeniería prefiere mantenerse al margen. “Pero tenemos la información de que el hueco que hay allí no se sabe cómo se corregirá sin que eso se caiga (la infraestructura) y si es posible están apuntalando la estructura con fines de que no colapse, por muchos motivos, entre éstos históricos y de servicios”, dijo el ministro.

Algunas columnas presentan huecos de gran tamaño que ponen en riesgo la estructura del centro, lo cual junto a los hoyos debajo del edificio aumenta las posibilidades del colapso de la estructura. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que los cimientos del centro de salud “están flotando” y que la OISOE trata de hacer lo posible para que no colapse la infraestructura que tiene 129 años de existencia.

SANTO DOMINGO. Los estudios estructurales y geofísicos que el personal de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) hizo al hospital Padre Billini de la Ciudad Colonial, arrojan que el suelo arcilloso que lo sostiene no sirve y que hay lugares que tienen cavidades de más de 12 metros de profundidad, lo que equivale a un edificio de cuatro pisos.

Versión de la OISOE

Sobre el particular, el director de la OISOE, Francisco Pagán, dijo que aunque el problema es complejo porque es una estructura muy antigua, no puede decir que el edificio “está flotando”, porque es algo que no está en el aire.

Pagán prefiere no abundar en mayores detalles hasta tanto concluyan los estudios geotécnicos que se realizan en la actualidad para tener un diagnóstico completo y proponer las soluciones corresponbdientes.

No obstante, expresó que su recomendación como ciudadano es que nadie debe habitar en el centro asistencial.

“Apareció ahora que las columnas están explotadas por dentro y se están analizando las causas, los estudios preliminares encontraron cavidades debajo del nosocomio, producto del agua que penetró y que hizo que la arcilla, que es enemiga del agua, debilite el suelo”, comentó Pagán.

La fase estructural y geofísica se terminó y la que está en proceso se estima que termina esta semana, por lo que espera tener un informe definitivo los próximos días de la situación exacta del establecimiento de salud y las recomendaciones sobre qué se debe hacer.

Aseguró que las aguas que provocaron el socavón no tienen su origen en el mar, sino en drenajes pluviales, lluvias y subterráneas. “Es una situación especial” que se presenta a nivel de subsuelo, pero no puede afirmar que afecta a toda la Zona Colonial, “solo puedo decir que lo que afecta al hospital es consecuencia de las aguas”, adelantó el director de la OISOE.

En la estructura del hospital predomina el ladrillo y en su capilla interior un muro sostiene el área quirúrgica, internamiento y otras del primero y segundo nivel. Además de la furnia, hay grietas en paredes y techo de la capilla y asentamientos en zonas aledañas al área de la socavación.