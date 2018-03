Encuesta revela 25% de la población fuera de la Seguridad Social son trabajadores por cuenta propia

SANTO DOMINGO. La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2016 (Enhogar) revela que el 25% de la población que aún está fuera de la seguridad social y que tiene vocación de ingresar al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo está compuesta por trabajadores a cuenta propia, temporeros y jornaleros, estos últimos mayormente de los sectores construcción y agropecuario.

Conforme explicó Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, no todos esos trabajadores por cuentas propias tienen bajos ingresos.

“Ese es el otro mito; hemos encontrado que muchas de estas personas no son de bajos ingresos, son trabajadores de ingresos medios e incluso de ingresos altos”, indicó Castellanos.

“Uno de los hallazgos que hemos obtenido es que muchos de los que no están en el sistema, en realidad no son exactamente desempleados, ni son trabajadores informales; son más bien trabajadores por cuenta propia, emprendedores muchos de ellos, tanto a nivel urbano, como rural”, dijo Castellanos al presentar los resultados de la encuesta.

En una comunicación de prensa, Castellanos dice que la encuesta Enhogar 2016, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas, incluyó un módulo sobre el Seguro Familiar de Salud (SFS), producto de un acuerdo suscrito entre la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el organismo encargado de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional.

Según la ENHOGAR-2016, el 53.71% de la población de 10 años y más que no está afiliada al Seguro Familiar de Salud es población que declaró trabajar. De cada 100 personas trabajadoras que no cuentan con SFS, 23 de ellas se dedican a las actividades económicas de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas; 15 se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 12 a la construcción, 9 a las actividades de la industria manufacturera, 8 a las actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio.

Otro de los datos reveladores expone que en cuanto a la población sin seguro de salud, el 41.2% dijo que no lo tiene porque no lo ha solicitado; el 24.5% alegó que el seguro está en trámite, y el 14.6% afirmó que le falta documentación. Esta información varía de acuerdo con el sexo de la persona, zona de residencia y grupo socioeconómico al que pertenece.

La comunicación de la Superintendente de Salud y Riesgos Laborales agrega que la población sin seguro, según tenencia de Acta de Nacimiento o Cédula, señala que el 87.7% tiene Acta de Nacimiento; y de la población de 16 años o más, el 80% tiene posee Cédula de Identidad, el 17% no la ha sacado, el 2% la sacó pero no la tiene, y del 1% no se tiene información.

A nivel nacional se tiene que en el 43.41% de los hogares, todos sus integrantes están cubiertos por el SFS; en el 24.9%, el jefe del hogar tiene SFS, pero algún miembro no cuenta con esa protección; en un 9.65%, es el jefe del hogar el que no tiene SFS, pero algún integrante del hogar sí lo tiene y, finalmente, en el 22.05% de los hogares, ninguna persona tiene SFS.

Al clasificar al hogar en dos categorías, se tiene que en el 78.0%de los hogares "Al menos uno de sus integrantes tiene SFS" y en el 22.0%, "Ninguno de sus integrantes tiene SFS. En los hogares donde alguno de sus integrantes tiene SFS, el 65.5% conoce o ha oído hablar sobre Seguridad Social, y disminuye a 46.6% en los hogares donde ninguno de sus miembros tiene SFS.

Por su parte, el nivel de conocimiento o haber oído hablar sobre el Seguro Familiar de Salud pasa del 79.9% de los hogares en general, a un 85.5% de los hogares en donde al menos un integrante tiene SFS y baja a 60.3% en los hogares en donde ninguno de sus integrantes está afiliado al SFS. Esto significa que la condición de tener al menos un integrante del hogar con cobertura en el SFS, aumenta el porcentaje de hogares donde se conoce o se ha oído de la Seguridad Social o del Seguro Familiar de Salud.