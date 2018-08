La falta de accesos adecuados lastima a las personas con discapacidad

¿Las rampas pa’ cuándo?

Cada día es un riesgo extremo para Alexander Benjamín-Garnett Pérez. Sufre de espina bífida, enfermedad que le obliga a andar en silla de ruedas. Es abogado y trabaja en el área de Asesoría Legal del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis). Pese a que esa entidad trabaja con personas con discapacidad, las aceras de la calle Respaldo 27 de Febrero, donde está ubicada, próximo a las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, son demasiadas estrechas para que Alexander pueda maniobrar su silla.

Desde que cruza las puertas de la oficina, se lanza a la vía. Guaguas de transporte público estacionadas a un lado de la calle, hacen que compita con los demás vehículos por un espacio en el carril libre.

Llega a la 27 de Febrero y los protectores que hay en las aceras para forzar el uso del puente peatonal lo obligan a lanzarse a la calle varios metros antes de la intersección. Cruza de sur a norte y luego en dirección oeste hasta detenerse al final de una malla metálica, al otro extremo. La altura de la acera le impide subir. Necesita la ayuda de alguien para saltar el obstáculo.

“Pusieron un puente peatonal pero no pensaron en nosotros... Siempre hay personas que me ayudan, pero la idea no es que me ayuden porque yo puedo hacerlo solo”, se queja.