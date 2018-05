La primera dominicana con parálisis cerebral en competencia ecuestre

SANTO DOMINGO .Este sábado se llevó a cabo la Competencia Oficial de Salto Ecuestre Scuderia Ieromazzo. No fue como las de costumbre, esta tuvo una particularidad de tener como competidora a Adriana María Bruno, quien a pesar de padecer parálisis cerebral lució erguida, con la belleza de quien se deja acompañar de la seguridad. Con este paso la joven, de 26 años, se convierte en la primera competidora paraecuestre dominicana.

¡Enbuenahora! Antes de entrar a la carrera nos contó su experiencia con la terapia asistida en Centro Dominicano de Hipoterapia, entidad que gestionó su participación y donde además colabora con infantes con diagnóstico similar al de ella. Se notaba muy emocionada, su rostro sonrojado y en sus labios una carcajada. “Es mi primera competencia, me gustan los caballos, puedo saber lo que quieren y por eso me hace bien montarlos, porque me entienden”. Agradece a su abuelo, ya fallecido, quien alimentó el cariño y la confianza hacia estos animales y a quien hubiese gustado tenerlo al lado en este triunfo.

La fundación la acompañó. Allí estuvo Nora Mejía de Nova, quien es equitadora desde hace mucho tiempo y quien se dio cuenta que sus mejores terapeutas eran los caballos porque encima de ellos hay una sensación de bienestar, a esto se le sumó la experiencia de un cliente de cuando ejercía como veterinaria, su primera profesión. Él entró en coma fruto de un accidente, ella se quedó con su perra y cuando la llevó a visitarlo, él despertó. “Hay una conexión entre los animales y el ser humano, que cura”. Esta vivencia la llevó a investigar sobre el tema hasta especializarse formalmente en el extranjero.