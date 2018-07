Los médicos fueron a Palacio a defender sus 4 horas de trabajo

SANTO DOMINGO. El presidente del Colegio Médico Dominicano Wilson Roa defendió ayer el horario de cuatro horas de labores que hacen los galenos en los hospitales.

Roa recordó que ese es el horario que está establecido para el profesional de la salud, en el caso del médico, desde que se creó el sector salud, son cuatro horas.

“A esto se suma las guardias, el médico es el único profesional aquí, que trabaja más del tiempo que le corresponde, son cuatro horas más la guardia que le corresponde hasta completar no más de 40 horas a la semana”, dijo Roa tras ser entrevistado en el Palacio Nacional.

Dijo que la medida tomada por el Ministerio de Salud Pública que establece un horario de ocho horas para el personal de salud, no es arbitraria, “pero es improcedente, nosotros no nos vamos a referir a eso, los médicos van a cumplir sus cuatro horas, eso es lo convenido en el acuerdo pasado y lo convenido desde que se creó el sector salud, ese es el horario y ese no es un tema de discusión”.

Al referirse a su visita al Palacio Nacional, Roa explicó que la misma es una visita de programación, “porque nosotros tenemos pendiente discutir con el señor Presidente, un compromiso que contrajimos el ocho de diciembre cuando él nos recibió, la ley de Seguridad Social, su modificación, su revisión y el capítulo de pensión del sector salud y en eso estamos”. Dijo que la referida ley, en su intensión, fue una excelente idea para los dominicanos, “pero en el camino se dieron cuenta de que podría ser un gran traje para los grandes negocios y los grandes capitales se han metido a imponer una ley que no les corresponde”.