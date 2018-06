Indigna a pacientes el mal estado de la calle que da acceso a un hospital

Otros lugareños cuestionaron que desde el Gobierno Central solo bachearon algunos puntos de esa vía para inaugurar el centro asistencial el pasado mes de marzo. Asimismo, se quejaron de las autoridades municipales, las cuales dicen no han tomado medidas para evitar se termine de deteriorar esa calle. “Es cuestionable el trabajo que está haciendo el alcalde, quien no ha sido capaz de ni siquiera bachear esa calle, la cual no tiene dos kilómetros de longitud”, expresó Jesús Acosta, quien señaló que en la zona circulan vehículos pesados.