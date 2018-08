Pedro Luis Castellanos: “Hay que cambiar el contrato entre ARS y PSS”

SANTO DOMINGO. El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, consideró que el Sistema Nacional de Seguridad Social tiene que ser modificado y uno de los puntos por mejorar debe ser la estructura de los contratos de las aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) con los prestadores del servicio.

Considera necesario desarrollar o contratar servicios de atención primaria adecuados, “no uno para mostrar, sino miles”, para que todos los afiliados tengan acceso a ese servicio, que deber estar organizado y articulado de manera integrada y por grado de complejidad.

“Y hay que contratarlos y es una de las cosas que tenemos que cambiar en los contratos de gestión”, dijo.

Castellanos criticó que de los más de RD$41 millones anuales que se paga en servicios de parte del Sistema de Seguridad Social, solo se destine el 2% a actividades de promoción y prevención en salud, mientras el 60% de los pagos va a los procedimientos o servicios de alto costo, los que dijo son muchas veces excluyentes.

Cuestiona que el Sistema Nacional de Seguridad Social se ha concentrado en financiar la oferta de salud que “es muy costosa y de menor impacto en el perfil epidemiológico del país”.

“El sistema tiene que innovar, hay cosas que tienen que cambiar”, enfatizó Castellanos.

“Hay que mejorar la forma en que se gestiona el alto costo, no solo porque va creciendo, sino porque la forma como lo cubrimos es odiosa, es excluyente, y el problema no es solo el que no entra, sino para el que está dentro, que se puede quedar a mitad de camino cuando se acaba (el balance) la tarjeta de crédito”, señala.

Otro cambio que debe darse es en el catálogo de prestaciones para que se incluyan en la cobertura los servicios de primer nivel de atención, como la promoción y prevención en salud.

“Hay que entender que el perfil de enfermedades del país ha cambiado y que el catálogo de prestaciones de servicios tiene que reflejar mejor la realidad de los problemas de salud que sufre la población”.

A su juicio, las razones de que ahora hay más personas sufriendo de hipertensión o de diabetes, se explica en el hecho de que solo se está destinando el 2% a las actividades de prevención. “Llevar a la población a hacer ejercicios, caminar y comer adecuadamente no es un problema de tecnología, sino de servicios adecuados y de compromisos con los resultados, tanto de los prestadores de servicio como de las prestadoras de riesgos. Y defender el pasado no nos va a ayudar a enfrentar el presente. Tenemos que introducir cambios, y si no cambiamos, nos cambiarán”, insistió.

El funcionario hizo sus declaraciones al participar como invitado de honor del almuerzo-conferencia sobre los "Avances de la Seguridad Social y la puesta en marcha de los Centros de Atención primaria en la República Dominicana", que organizó la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose).