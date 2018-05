Reportan más de tres mil casos de varicela; uno de los brotes más altos en cinco años

SANTO DOMINGO. El país enfrenta un brote de varicela y en la última semana se reportaron 883 casos, por lo que las autoridades del Ministerio de Salud Pública recomiendan aislar al paciente en su hogar y no permitir el contacto con personas que no hayan tenido la enfermedad, así como no asistir a lugares de trabajo, de estudio, iglesias, entre otros sitios públicos, hasta que se sequen las vesículas (ampollas) y formen costras, que por lo general sucede después de cinco días.

La varicela es un virus que regularmente afecta en la época de verano, aunque el clima tropical del país favorece su aparición durante todo el año.

La Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), del Ministerio de Salud Pública, registra durante las últimas cuatro semanas un acumulado de 3,316 casos que representan un aumento de un 14% en comparación con igual período del año anterior, aunque para las autoridades el porcentaje no es significativo.

La varicela es provocada por un virus que por lo regular afecta en la infancia y no es peligroso. Se puede prevenir con vacunas, pero en la República Dominicana no está incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), porque no constituye un riesgo de salud.

Mientras tanto, detallan otras recomendaciones que consisten en evitar que el paciente se rasque y se lastime la piel porue se producen úlceras que pueden infectarse.

Bañarse dos o tres veces al día y mantener las manos limpias y las uñas cortas. No bañarse con hierbas u otras sustancias que puedan irritar más la piel ampollada.

Otras recomendaciones son mantenerse hidratado, no automedicarse y buscar atención de salud, a fin de que el personal le evalúe e indique el tratamiento a seguir. En caso de presentar fiebre durante más de tres días el paciente debe acudir inmediatamente al médico.