Roa: las ARS se han convertido en obstáculos para el sistema de salud

SANTO DOMINGO. El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, reveló que las administradoras de riesgos de salud se han convertido en un gran obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud y garantías de la salud de los dominicanos.

“Ellas no son administradoras de riesgos de salud, ellas son administradoras de riesgos financieros, pero de una finanza que la trabaja otro, porque ellos no producen ingresos, que yo sepa, por ninguna vía productiva, porque no tienen aparato productivo, tiene aparato de intermediación y eso es lo que se ha convertido en el gran obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud y garantía de salud de los dominicanos”, dijo.

El pasado viernes con el ministro de Salud, con representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD), las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), se inició y se avanzó en la identificación de los principales puntos a ser discutidos en una próxima reunión convocada para el miércoles 22.

Dijo que ese encuentro fue convocado por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, para hacer un acercamiento e iniciar la discusión. Al respecto agregó: “... pienso para el miércoles 22 de se va a comenzar a implementar a partir de ese momento, porque nosotros vamos con una postura, la de siempre, que se cumpla lo que dice la ley y los acuerdos firmados, ese es el punto de partida y la modificación del Plan Básico para garantizar cobertura a la población”.

Según Roa, hay que modificar la estructura de la ley para que el poder de veto pase al Gobierno, “no a instituciones financieras, no a estas empresas que son las que tienen el derecho ahora”.

Tras preguntarle si en el marco de la próxima reunión se podría llegar a algún acuerdo, Roa recordó que hay dos opciones: “O cumplen o cumplen, ellos pueden elegir una de las dos, los escenarios se crean y después de creado, entonces viene el entendimiento, si no ceden, nosotros tenemos el conocimiento y el Estado tiene la estructura de salud, se puede actuar sin estas empresas financieras”.

Roa habló tras sostener un desayuno con la prensa, con motivo de iniciarse la semana aniversario del CMD.