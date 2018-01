Situaciones de emergencia o de urgencias, ¿sabes la diferencia?

SANTO DOMINGO. Eran las 7:45 de la noche, cuando María Pérez (nombre ficticio), llegó cojeando y agarrándose de las paredes a la emergencia del hospital Doctor Darío Contreras. Al sentarse en una de las sillas de la sala de espera, contaba las peripecias que habría pasado para llegar debido al intenso dolor que tenía en su pierna derecha, producto de una caída en horas de la tarde cuando salía de su trabajo y que intensificó la dolencia cuando se “enfrió el golpe”.

Tras ser atendida por el personal médico del centro hospitalario, se pudo comprobar que Pérez no tenía ninguna fractura, ni corría ningún tipo de peligro. All no ser una situación de emergencia la cual pusiera en riesgo su vida, se le indicaron unos analgésicos para el dolor y se le refirió a una consulta con un especialista.

La situación de Pérez no es diferente a la de más de 200 personas de las 300 que pueden visitar la emergencia de este centro de salud en un día “tranquilo”, los cuales no son casos en los que el paciente esté en riesgo de perder la vida en un lapso de una hora, lo que lo haría una situación de emergencia. Mucho menos en un periodo de 24 a 48 horas que lo convertiría en una urgencia, precisó el doctor Mainer García.