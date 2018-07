Técnicas para erradicar los pensamientos destructivos

MADRID. Existen técnicas para identificar, erradicar y transformar en positivas aquellas ideas destructivas que se repiten de manera automática en nuestra mente, obstaculizando nuestro camino hacia lo que queremos lograr en la vida.

“Los pensamientos destructivos son evaluaciones erróneas que se disparan de manera no consciente y automática y que cuesta mucho identificar y mucho más librarse de ellas”, según Jesús Alcoba, director de la escuela de negocios de La Salle en Madrid (España).

“No hay que subestimar a estos pensamientos enemigos, sino situarse mentalmente en la posición de poner todo el esfuerzo y el empeño posibles en librarnos de ellos”, aconseja Alcoba, máster en Psicología y autor del libro ‘Ultraconciencia’.

“Cuando logramos reemplazar aquel pensamiento que nos daña por otro más adaptado o positivo, se produce en nuestro interior un cambio emocional. Prueba evidente de que pensar bien equivale a sentirse bien”, recalca Alcoba a Efe.

Seguro que no les caigo bien. Nadie me tiene en cuenta. No soporto que me hables así. Soy tont@ por echarle de menos. No merezco tu ayuda. Necesito que estés a mi lado. Esto es lo peor que podía haberme pasado. Todo está perdido. No puedo vivir sin ella o él. Tú nunca me has querido.

Estas ideas conforman la lista global de los pensamientos destructivos, según Jesús Alcoba, director de la International Graduate School of Business, la escuela de negocios de La Salle en Madrid (España).