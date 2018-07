Trasladan pacientes del hospital Padre Billini para reparar la estructura

Junta de vecinos dice quieren quitar el hospital

Ruth Gesualdo, encargada de relaciones públicas de la Unión de Juntas de Vecinos Ciudad Colonial y quien estaba apostada con un grupo frente al centro, dijo que se oponen al traslado de los pacientes, porque con ello “lo que buscan es cerrar el hospital para hacer en el edificio un lugar turístico”.

“Mira, ellos quieren quitar el hospital totalmente y enviar los pacientes una parte para el Oncológico y otra parte para el Moscoso Puello y que ya esto aquí no funcione más como hospital. Si tú entras y ves y tu caminas, el hospital no tiene vicios y si ellos te permitieran pasar tú vas a ver que donde ellos dicen que hay un problema es una capilla que está de aquel lado, que por el patio es que se entra, que no tiene nada que ver con el hospital y sin embargo, ellos están vaciando el hospital completo y sin darle explicación a nadie, a las personas, a los pacientes, ahorita habían una señora llorando porque le estaban sacando los pacientes graves, mal y ahora mismo cuando usted llegó ese que llevaban ahí, lo iban a llevar en una ambulancia para el Moscoso Puello grave”, dijo.