Usuarios exigen mayor fiscalización a las ARS y AFP al depositar propuesta en el Congreso

SANTO DOMINGO. La Asociación de Usuarios de la Seguridad Social (Asodomuss) reclamó mayor fiscalización a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), así como respeto a la cobertura de los afiliados, entre otros puntos que figuran en el anteproyecto de ley que depositó este lunes en la Cámara de Diputados.



Joel Rodríguez, presidente de la entidad, señaló mediante una nota de prensa, que a 17 años de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, los usuarios del sistema no tienen garantizado un servicio de calidad, por lo que entiende se hace urgente una modificación, “sobre todo en puntos que afectan bastante a la población”.



Entre los puntos que considera deben tomarse en consideración para cambiar la ley están: "mejores condiciones para los usuarios del Plan de Servicios de Salud, pensiones a los 60 años de edad y no como propone la Sipen (Superintendencia de Pensiones) a los 65 años, aumento del porcentaje respecto al salario cotizable a la hora de pensionarse".



Rodríguez dijo también que el proyecto contempla la entrada en vigencia del Régimen Contributivo Subsidiado, amparar y fortalecer a las ARS públicas, mixtas y colegiadas, las cuales cree no tiene ningún mecanismo clientelar, ni beneficios dentro del sistema de salud.



Al recibir la propuesta, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Ramón Cabrera, coincidió en la necesidad de modificar la Ley 87-01 sobre la Seguridad Social, lo que permita crear un sistema combinado para proteger al empleado dominicano, tras condenar la propuesta de la Sipen de extender el plazo de jubilación.



El diputado Cabrera considera "irracional" que para ser pensionado un trabajador deba permanecer 30 años cotizando. "Sipen es un enemigo silencioso de la salud del pueblo dominicano, ya que corroe al afiliado y le llega la hora de morir o la edad de jubilación sin ninguna garantía de salud", expresó.



Cabrera calificó como un paso de avance la propuesta de Asodomuss, la cual garantizó viabilizará ante el hemiciclo.