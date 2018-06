Concejal del PLD denuncia que es amenazado de muerte

SABANA DE LA MAR. El concejal Leopoldo Trinidad Fuentes, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el distrito municipal Las Cañitas, de este municipio, denunció hoy que está siendo amenazado de muerte por un agente policial.

En comunicación dirigida a los mandos policiales y al fiscal de Hato Mayor, Trinidad Fuentes, quien se ha desempeñado como periodista, afirma que el policía lo persiguió, pistola en mano, y le vociferó: “Te voy a balear, tú me la debes”.

Agregó que logró huir en ese momento, pero que el agente duró varios minutos apuntando con su pistola en dirección a su esposa y dos de sus hijas de 11 años y 15 años de edad.

“Dijo que si lo denunciaba , que si eso salía en Facebook o en algún medio de comunicación me buscaría hasta debajo de las hojas para descargarme la pistola, llegando a advertir que no se va de este pueblo hasta que no me asesine”, dice e concejal, quien no identifico al policía.

Dice que ignora la razón del por qué el agente lo amenaza, pues no ha tenido ningún tipo de problemas con él.

Expone en la nota de prensa que llamó a las autoridades a que tomen carta en el asunto de manera inmediata porque teme por su vida y se siente en peligro de muerte con ese agente y lo responsabilizo de lo que le suceda a él o a su familia.

El policía está de servicio en el cuartel de Magua, de Sabana de la Mar, pero no lo identifica.

El concejal Leopoldo Trinidad Fuentes dice que se ha visto obligado a abandonar la comunidad de Magua con toda su familia para salvar la vida.

La sección del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en Hato Mayor condenó la acción del agente y pidió intervención de las autoridades judiciales y policiales, para evitar que ocurra lo peor con la vida del comunicador y su familia en Sabana de la Mar.