En marzo y abril los accidentes de tránsito aumentan hasta un 41 % por la Semana Santa

SANTO DOMINGO. Entre los meses de marzo y abril la incidencia de accidentes de tránsito aumenta en promedio de un 8 % a un 41 % debido a que es en esta época en donde se celebra la Semana Santa, según información de la Sociedad Dominicana de Ortopedia.

Preocupados por esa situación, estos profesionales de la medicina llamaron la atención de la población para que durante el asueto de esta Semana Santa 2018 tomen las medidas de prevención en la vías de comunicación para reducir los accidentes y las muertes derivadas por está causa.

El doctor Julio Landrón, presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, instó a no contestar llamadas o enviar mensajes de texto cuando se esté conduciendo, también recomendó a los conductores a no manejar si se sienten cansados y a no conducir a altas velocidades. Dijo que “es mejor ser paciente en la calle y no ser paciente en un hospital”.

La República Dominicana ocupa uno de los principales lugares en muertes por accidentes de tránsito. De acuerdo con la Sociedad Dominicana de Ortopedia 29 muertes por cada 100 mil habitantes son por estos accidentes.

Los accidentes también generan altas estadísticas de personas que quedan con lecciones graves y permanentes luego de un accidente de tránsito.