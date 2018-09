Hubieres convoca a movilización en demanda de la rebaja de los precios de los combustibles

SANTO DOMINGO. El presidente de la Federación de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, convocó a movilizaciones mañana para presionar al Gobierno a bajar los precios de los combustibles.

En una sorpresiva rueda de prensa, Hubieres dijo que las movilizaciones se harán en día tras días en cualquier zona de la país e incluirá marcha de mujeres, de hombres y de las unidades de transporte de la federación.

“Si mañana no amenecemos trabajando en cualquier zona del país, no se nos diga que estamos haciendo un paro sorpresa, no, sencillamente estaremos movilizándonos día tras días en todo el territorio nacional, hoy en un sitio, mañana en otro, una marcha de mujeres, una marcha de hombre y marcha de vehículos también hacia el Palacio Nacional”, dijo Hubieres

Llamó a otras organizaciones a unirse a la lucha, que considero por una causa justa ante los “abusivos” aumentos de los carburantes.

Para mañana los Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), que agrupa a los propietarios de camiones, convocó un paro nacional por 72 horas en demanda de la rebaja de los precios de los combustibles.



En tanto, el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte, anunció que esa institución y las Fuerzas Armadas garantizarán el orden público durante las manifestaciones.