“Me quitó lo más importante, me quitó mi corazón”

“Le hicieron una primera operación pero tiene que seguir recibiendo tratamiento de quimioterapia y radioterapia pero no lo está recibiendo porque tengo que buscar el carnet de Senasa, sin eso no se lo hacen”, refirió entre lágrimas.

La tutora de la menor, que a la fecha desconoce que recibe atención médica por el carcinoma, no la ha sometido a tratamientos de quimio y/o radioterapia debido a que no puede costear esos procedimientos.

“Elizabeth”, tiene 13 años de edad, su padre mató a su madre cuando ella era apenas una bebé. A la adolescente le detectaron cáncer, fue operada pero no ha podido recibir otros tratamientos porque no tiene seguro de salud y su tutora es muy pobre.

Intento de suicidio

En horas de la mañana del 10 de mayo del 2017, uno de los tres hijos de Sensión del Carmen Genao, gritaba una y otra vez: “Ay no mami, por favor levántate, ven mami, ven... mami levántate por favor, no mami, no me hagas eso por favor...”, pero eso nunca ocurrió.

La dama fue asesinada de varios machetazos por su expareja Rey Alcántara, en Cansino Adentro, Santo Domingo Este. Este hecho sangriento impactó tanto a su hija Yulissa Trinidad y a uno de sus hermanos menores de edad, al punto que ambos intentaron quitarse la vida.

“Uno de ellos se iba a ahorcar porque no estaban a mi lado y se veían muy impactados. Al más grande lo encontraron en la cocina guindado y yo tuve que ir a buscarlo al campo y traerlo para acá conmigo. Él decía que él quería a su mamá, que no iba a estar con su mamá”, narró la joven que ahora tiene ocho semanas de embarazo, y que meses antes también intentó lanzarse del edificio de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

Trinidad, quien en ese momento cumpliría 17 años, tuvo que dejar la escuela y hacerse cargo de sus hermanos. La abuela materna de los menores de edad se los llevó a vivir con ella y es en esas circunstancias que uno de ellos intentó quitarse la vida, razón por la que ella los fue a buscar.

“Yo tuve que recoger a mis hermanitos y vivir con ellos y tirarme esa responsabilidad encima porque no los iba a dejar solos y como nosotros siempre hemos estado juntos y unidos, no los iba a abandonar, no los iba a apartar de mí”, dijo Yulissa Trinidad, quien asumió el rol de madre y padre de sus hermanos.

Explicó que su padre biológico los ayuda de vez en cuando, pero que la mayor responsabilidad la asume su marido.

En la provincia Bahoruco, hace ya diez años que el segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Onésimo Matos Cuevas, de 40 años, mató a Estervina Reyes Heredia, alias "Tití", de 27 años, en el Batey Mena Abajo, donde además se encontraban sus tres hijos: Isaías Matos Reyes, “Waner”, su hermano menor y la niña, que al momento del hecho tenía unos dos años de edad.

A pesar de que el militar, que también se suicidó, estuvo en la institución castrense durante 29 años, 15 de los cuales pasó de servicio en la Escuela Vocacional de Barahona, la entidad no apoyó económicamente a sus hijos menores de edad, confirmaron las tías de ellos.

“Fue triste, porque imagínate si uno no tiene una madre en esta vida uno viene siendo como un perro, porque las madres son las que se preocupan por uno, porque dicen en un dicho: ‘madre es una, padre es cualquiera’”, dijo antes de comenzar a llorar Waner Matos, de 18 años.

“Me gustaría tenerla aquí a mi lado porque me sintiera mejor, confiado, y me daría apoyo en mis situaciones difíciles”, prosiguió entre lágrimas, quien junto a su hermano menor vivió con su abuela materna hasta abril del año pasado, fecha en que murió.