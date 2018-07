VIDEO: Mujer agrede a golpes a un agente de la Amet porque la paró

SANTO DOMINGO. Circula en las redes sociales el video de una mujer golpeando a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesset-Amet) porque la paró mientras transitaba en una pasola sin casco protector.

El hecho ocurrió en Tamboril, Santiago.

En el corto, se observa a la señora golpear en repitas ocasiones al agente, quien no contesta la acción y lo que hace es que trata de retirarse. Varias personas intentan de impedir la agresión, pero ella no para. Luego otra persona, que no se ve, le pregunta a la señora qué estaba pasando y ella le contesta de mala manera. Se queja de que el agente solo la paró a ella y no lo hizo con otras personas.

Posteriormente, la mujer se monta en la pasola y arranca, acción con la que casi arrolla al agente y las personas que estaban en su alrededor. Luego se para más adelante y comienza a insultar con palabras obscenas al agente.