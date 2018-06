“Yo no quería hacerlo”, dice joven acusado del asesinato de empleado de cabildo

SANTO DOMINO. Acompañado de un grupo de personas, el joven Ángel Gabriel Camilo (a) Junior, acusado de la muerte del encargado de transportación del Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Oeste, se entregó anoche a la Policía y dijo que se arrepiente de haberle disparado a la víctima.

“Yo me arrepiento de todo lo que hice, yo no lo quería hacer, él me iba a tirar con su arma. No era con él el problema, yo no le iba a dar, yo estaba asustado (...) yo estoy bien, yo lo que no quiero es que no me den golpes”, aseguró Camilo.

El pasado martes la Policía también apresó por el crimen contra Carmelo Amaro Polanco al joven Elvin Acona Olivo (a) Quitipó, de 23 años.

En rueda de prensa en la mañana de ayer, miércoles, la Policía afirmó que Acona Olivo relató que salió junto con Junior a robar una motocicleta y que al ver a un motochonchista venezolano en la calle Primera de Villa Aura, Santo Domingo Oeste, lo encañonaron con una pistola y lo derribaron.

En esas circunstancias se produjo la intervención de Amaro Polanco, quien quiso evitar el asalto, razón por la que Junior le disparó.

A Acona Olivo, según la Policía, se le ocupó la motocicleta Bajaj, azul, placa K0772380 y varias piezas de motocicleta.