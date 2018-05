Tierras adquiridas por Robinson Canó están arrendadas a ingenio

SANTO DOMINGO. El director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Pedro Mota Pacheco, aclaró ayer que unos terrenos vendidos por la administración anterior al pelotero Robinson Canó, en San Pedro de Macorís y que el beisbolista ha pagado unos RD$50 millones, están arrendados al Ingenio Porvenir.

Dijo que lamentablemente esos terrenos fueron adquiridos en un período que no estaba permitido y que hasta que el tribunal no emita un fallo, el CEA no puede asumir compromiso de venta.

“Mantenemos un relación amigable con la parte afectada por ser comprador de buena fe y por el momento se le asignaron títulos provisionales, para cuando el juez emita una declaración favorable, proceder a entregarles las tierras”, dijo el titular del CEA.