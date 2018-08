VIDEO: Venezolano preso en La Victoria pide ayuda

SANTO DOMINGO. Un joven venezolano contra quien dictaron tres meses de prisión preventiva a cumplir en la cárcel de La Victoria denuncia que lleva cinco meses en el penal y aún las autoridades judiciales no han revisado la disposición. Además, teme por su salud, debido a que tiene un absceso en una pierna tras una picada y no ha recibido las atenciones médicas debidas.

José Javier Urbáez Miranda explicó su caso a través de un video enviado a Diario Libre, en el que pide ayuda no solo para él, sino para todos los privados de libertad que han excedido el tiempo de prisión preventiva.

Entre lágrimas, el extranjero asegura que está detenido injustamente, luego que un hombre lo denunciara por vender proteína orgánica en Boca Chica.

“Yo vine aquí e hice una proteína de manera artesanal, a base de frutos secos, semillas, cereales y un señor porque me vio vendiendo proteínas llegó a mi oficina a amenazarme y amedrentarme, me cayó a golpes y me iba a destrozar mi pequeño negocio. Yo llegué aquí vendiendo en las calles y la gente que me conocen saben... Ese señor me metió preso”, cuenta Urbáez.

El joven, quien asegura ser miembro de una familia de políticos reconocidos en Venezuela, dice que es naturista y nutricionista y que salió de su país por la crisis.