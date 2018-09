Videos: “Trabajaba, pedía, robaba, “plagociaba” para comprarme drogas”

SANTO DOMINGO. “Una madrugada desde mi ventana, vi a una persona comiendo de la basura en la acera, debajo de un toldo, cubriéndose de la lluvia con un cartón, mientras el agua caía, miraba algo parecido a un celular con antenas, en el que veía un juego de béisbol. A mí se me salieron las lágrimas en el momento que le pedía a Dios ser ese hombre, porque él se veía muy tranquilo, se notaba en paz, mientras yo me alistaba, para salir a la calle a buscar drogas”, Rafael un exadicto a las drogas, cuenta su historia.

“Yo era muy buen estudiante cuando era niño, pero desde entonces había un vacío dentro de mí, no me sentía cómodo con la vida”, inició así el origen de su adicción a las drogas.

Sus padres eran personas honestas y su papá un hombre que trabajaba para cubrir las necesidades familiares y siempre se mostró interesado en los estudios de sus hijos.

Cuando era pequeño empezó a trabajar, su primera ocupación fue mecánico de motor, los muchachos del barrio al notar su complacencia lo utilizaban, para armar pleitos en los barrios. Entonces, en ese momento con unos 14 años empezó a usar a lo que él llama drogas legales refiriéndose al alcohol, de la mano de estos mismos muchachos que los buscaban para realizar fechorías.

En el mismo grupo de amigos conoció las drogas narcóticas, uno de esos nuevos amigos fue quien le ofreció cocaína por primera vez.

“Empecé con cocaína, porque quería pertenecer al club”, es la razón que Rafael tenía en ese momento para ceder, quería pertenecer a algo.

La primera vez que consumió drogas no le impresionó, pero intentó una segunda vez, por estar con los amigos, luego se hizo costumbre.

Indica que no tuvo familiares ni orientación que lo ayudara en ese momento a decirle no a ese estilo de vida.

“Trabajaba, robaba, pedía, “plagociaba”, le quitaba la droga a los vendedores y como quiera no me alcanzaba. No hay una cantidad de dinero que supla el consumo de las drogas y aun así no podía parar”, con lágrimas en sus ojos confesó.

Recordó una madrugada en la que llovió tanto, que la calle donde está su casa se inundó de agua, no lograba reconciliar el sueño, le faltaba algo, decidió levantarse, caminó hasta la cocina, tomó un cuchillo de mesa, se remango sus pantalones largos hasta las rodillas, y salió con los tenis en las manos, camino por los charcos hasta llegar a un punto de drogas, para despojarle las sustancias prohibidas a un vendedor con la intención de hacer lo que fuera necesario para conseguir las drogas.

Y por ese tipo de sucesos y otros fue apresado en distintas ocasiones y por diferentes delitos.

Se sentía loco y muerto espiritualmente, su dolor más intenso.