$!Ofrecerán concierto gratis con Danny Rivera

Como un regalo por el Día de Reyes para el pueblo dominicano, el dirigente comunitario y Director General de Desarrollo de la Comunidad, Luis Acosta Moreta, presentará el 6 de enero del 2019 al cantante y compositor puertorriqueño Danny Rivera, quien ofrecerá el concierto titulado “Mi Patria”.

El artista reveló durante el encuentro con la prensa que este es su concierto más importante. “Lo es porque hay una empatía espiritual entre República Dominicana y este cantor, y como el maestro Luis Acosta basó todo este concierto en un trabajo que se llamó ‘Concierto’, que hice en Puerto Rico en los años 80, ara mí, ese tiempo en que hice eso, abrió una etapa en mi vida musical de mucha importancia, y recobrar esto, a través de una idea de ellos, para hacer este concierto y más para hacerlo en estas dimensiones con filarmónicas, sinfónicas, todavía me quedo asombrado, me da una alegría indescriptible de que este concierto nuevamente lo pueda exponer a la patria que he adoptado, es como decirles gracias, esto he sido yo toda la vida, gracias a ustedes”, dijo el artista.

El concierto “Mi Patria” incluye gran parte de las más aplaudidas canciones de su legado musical, las cuales han puesto a vibrar las fibras más sensibles de sus seguidores.

“El domingo 6 de enero el pueblo dominicano podrá disfrutar gratis de un majestuoso concierto que comienza a las seis de la tarde en la Fortaleza Ozama en la Zona Colonial, con uno de los artistas más emblemático del canto popular como lo es Danny Rivera”, expresó Luis El Gallo.