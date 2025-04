El dolor alcanza a todos

Diario Libre ha sustituido una "i" en su nombre por un crespón negro, símbolo del luto que hoy abraza a la sociedad dominicana. Un gesto simple, ojalá que elocuente. Eso sentimos y queremos transmitir a nuestra audiencia. Porque con "i" también comienza la palabra "indiferencia", y sería inaceptable responder con ella a una tragedia que nos ha estremecido a todos. Bajo ese lazo negro deseamos cobijar a una sociedad sin respuesta a un dolor que se ha acrecentado con las horas.

Hemos perdido un inventario humano sensible, y esto es un golpe simbólico a nuestra convivencia. El dolor colectivo revela cuán frágiles son los lazos sociales cuando no se cultivan con empatía, prevención y responsabilidad compartida. Este momento exige mucho más que duelo: demanda conciencia. Que no miremos hacia otro lado, que no nos acostumbremos a la tragedia, que no nos encerremos en el olvido. Que encontremos en el manoseado gentilicio dominicano su significado más profundo: identidad inclusiva, la nacionalidad como sentimiento y responsabilidad.

Que esta herida sirva para reconciliarnos como familia. La unidad sobrepasa una emoción que aflora en el dolor. Es una acción constante que debe expresarse en nuestras decisiones diarias: en la forma como construimos, como gobernamos, como cuidamos al otro.

La memoria fugaz transgrede lo humano. Que este luto transforme la indiferencia en compromiso. Que, al reconstruir lo material, también reconstruyamos lo esencial: la voluntad de vivir como una sociedad.

El espacio que sigue en blanco, que lo llene cada quien en su conciencia.