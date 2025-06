Poder y espectáculo digital

Europa pensante se reinventa y lo hace con el italo-suizo Giuliano da Empoli. Con destreza, sostiene en El mago del Kremlin que el poder contemporáneo ya no se impone solo por la fuerza ni por la persuasión ideológica, sino mediante la fabricación deliberada del caos emocional. En este nuevo orden, los gobernantes no buscan convencer, sino confundir. ¿Conquistar territorios? No, dominar imaginarios. La verdad se disuelve, sin negarla. Y las redes sociales, junto con los cacharros de comunicación digital, se han convertido en los instrumentos perfectos de ese teatro del simulacro.

Da Empoli retrata un poder que no se oculta, que se expone como espectáculo. La política se ha convertido en una rama del entretenimiento; y los líderes, en personajes moldeados por algoritmos y likes. Hoy los políticos no necesitan coherencia, sino capacidad de generar emociones instantáneas. Importa poco lo que se hace, sino lo que se viraliza. La mentira cesó como límite, y mutó en herramienta de diseño estratégico. En vez de iluminar la esfera pública, la tecnología la ha fragmentado, la ha saturado de relatos en competencia, y ha sustituido la deliberación por el escándalo.

Lo inquietante es que este modelo no es exclusivo de autocracias. Ha sido adoptado —con matices— por figuras en democracias consolidadas. Desde Trump hasta Milei, pasando por Bolsonaro, Sánchez, Zelenski o incluso Macron, todos entienden que el poder hoy requiere no tanto de virtudes como de su simulacro. No importa ser verdadero, sino parecerlo.

Por eso resuena con fuerza la frase que Shakespeare pone en boca de Hamlet: "Assume a virtue, if you have it not." En este siglo XXI, el político no necesita ser virtuoso; le basta con actuar la virtud frente al espejo global de las pantallas.