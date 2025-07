Separación de poderes, legalidad y debido proceso

Reducir el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro a una disputa entre empresarios o familias influyentes sería incurrir en una simplificación inaceptable. El extenso proceso judicial que culmina con la sentencia TC/0496/25, dictada el pasado viernes 18 por el Tribunal Constitucional, representa un hito en la afirmación del Estado de derecho, la separación de poderes y la supremacía de la legalidad en la República Dominicana.

Con mesura, pero con claridad institucional, el TC clausura el conflicto jurídico y desmonta un privilegio concedido al final de la era peledeísta mediante el Decreto 270-20, que autorizaba la construcción de una infraestructura estratégica sin competencia normativa, sin licitación pública y al margen del procedimiento regular.

En una democracia, decisiones de esa magnitud no pueden depender del capricho político ni del decreto de turno.

El fallo reafirma que las grandes obras de uso público deben regirse por un marco legal riguroso. No bastan contratos o voluntades políticas: se exige respeto a la competencia del órgano regulador (IDAC), a los principios de transparencia, igualdad y legalidad, y al debido proceso administrativo.

La sentencia advierte que ningún interés privado, por influyente que sea, puede anteponerse a las normas que rigen la vida institucional. No se trataba de un pleito entre apellidos, sino de defender el imperio de la ley frente a la opacidad, el clientelismo y la desviación del poder.

Lo más valioso del desenlace es que se alcanza por vías institucionales. No hay arbitrariedad ni despojo, sino una decisión fundada que explica por qué la empresa no tenía derecho adquirido: no cumplió los requisitos legales para obtenerlo.

Así, la sentencia refuerza las reglas del juego democrático y recuerda que en el Estado de derecho, la forma es sustancia, y el procedimiento importa tanto como el resultado.