La República Dominicana ha sido reconocida como el país más estable, confiable y atractivo para invertir en América Latina, según el Latin America Country Risk Index and Analysis 2025 del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University. Razones tenemos para sentirnos orgullosos de que el 76 por ciento de los expertos recomienden invertir aquí, muy por encima de Paraguay, Argentina, Panamá o Perú. Es noticia que inspira confianza en la gestión económica, en las instituciones y en el futuro del país.

Empero, el verdadero desafío consiste en convertir esa confianza externa en convicción interna. Queremos inversión extranjera y la necesitamos, pero tanto o más precisamos que el capital dominicano crea en su propio país. Que los empresarios que levantaron sus proyectos aquí, muchas veces desde la nada, vean también aquí el mejor lugar para seguir creciendo.

Empresas icónicas han pasado de manos dominicanas a extranjeras. La globalización abre puertas, pero también pone a prueba el compromiso con lo propio. No es censurable que el capital busque nuevos horizontes, pero sí preocupante que pierda el interés en su origen. La República Dominicana ofrece hoy oportunidades únicas de expansión, innovación y rentabilidad, con estabilidad política, solidez macroeconómica y un mercado en crecimiento.

Cada inversión local fortalece la estructura productiva, diversifica la economía y, sobre todo, crea empleos. La estabilidad duradera se consigue con una apuesta firme por el país.

Más que un gesto económico, creer en la República Dominicana es un acto de fe y de gratitud hacia la tierra que permitió prosperar. Invertir, arriesgar e innovar aquí es la manera más auténtica de asegurar el futuro y demostrar que el éxito se construye entre todos, no simplemente se hereda.