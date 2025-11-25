Dinero que compra poder

La política dominicana arrastra un mal que, lejos de ceder, se ha vuelto más visible y descarado: la colonización del espacio electoral por el dinero fácil. Mientras nuestras campañas sigan midiéndose por el grosor de la chequera y no por la solvencia moral o intelectual de los aspirantes, el narco y los riferos seguirán encontrando una autopista ancha, iluminada y sin peajes para infiltrarse. Es la aritmética perversa del dinero: quien más reparte, más posibilidades tiene de imponerse. Los personajes de reputación dudosa llevan ventaja porque no conocen freno ético ni escrúpulo financiero.

Debilitados por años de oportunismos y urgencias, los partidos caen una y otra vez en la trampa. La papeleta generosa marea e induce permisividad. El avasallamiento no requiere violencia; basta el billete que compra voluntades, alquila estructuras y promete votos a granel.

Por eso resulta pertinente —y hasta valiente— la propuesta del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, de convertir a los partidos políticos en sujetos obligados dentro del sistema antilavado. Sería un paso institucional importante, sí, pero insuficiente si no se enfrenta el problema desde su raíz. Porque el lavado que más daño hace no es el que pasa por los bancos, sino el que blanquea reputaciones a fuerza de entregar funditas, pagar caravanas y financiar discursos vacíos.

La salida, aunque incómoda, es clara: campañas modestas, techos estrictos de gasto, auditorías reales y un ojo avizor para detectar a tiempo al candidato botarate que pretende comprar un cargo como quien compra un solar. La democracia cuesta, pero no debería venderse. Si no defendemos su integridad ahora, mañana no habrá institución que pueda rescatarla del abismo al que la empujan quienes creen que el poder es un producto más del mercado.