Siempre estimulado a escribir

Todo es cuestión de estimulación. Lo sostuvieron Pavlov y Skinner. Lo confirma cualquier ciudadano que haya intentado dejar un vicio encarecido por decreto. El estímulo condiciona la conducta; el precio crea el mercado; y el impuesto excesivo, cuando se cree virtuoso, termina produciendo exactamente lo que dice combatir. La República Dominicana libra desde hace años una cruzada contra el contrabando de cigarrillos, inflado por una política fiscal que intenta convertir el humo en artículo de lujo. Lo mismo ocurre con el alcohol adulterado. Si la botella legal se vuelve prohibitiva, la ilegal tienta.

Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol conductista. La sorpresa —y la ironía— vino con la reciente incineración oficial de mercancías decomisadas, entre las que figuraban, con toda naturalidad burocrática, estimulantes sexuales. La noticia merece pausa y ceja levantada. Yo estaba convencido de que la industria farmacéutica criolla, siempre sensible a las urgencias humanas de desempeño, fogosidad y autoestima íntima, tenía ese nicho suficientemente cubierto. Más aún en un país donde el ingenio para abaratar costos de prácticas usualmente horizontales va de la mano con una displicencia regulatoria digna de estudio antropológico.

Pero no. También ahí aparece el contrabando, estimulado —¡otra vez la palabra!— por precios, restricciones, cábalas y una demanda que no atiende a sermones sanitarios ni a circulares ministeriales. La pasión no reconoce resoluciones, y el calentón no se calma con sellos oficiales.

Así, el Estado quema cajas, frascos y blísteres en ceremonias solemnes, mientras la conducta humana permanece intacta, a la espera del próximo incentivo. Porque si algo enseñan el conductismo y la experiencia cotidiana es que cuando se reprime sin comprender, la respuesta se oculta, se adultera o cruza la frontera. Suele volver, ¡estimulada! Como casi todo en la vida.