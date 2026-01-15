El catálogo infinito

Leía con interés —y con sorpresa por el tino— las reflexiones de la joven artista Ana Mena, publicadas hace unos días en El País. Hablaba de relaciones sentimentales y de redes sociales, pero de algo más hondo y casi imperceptible: una mutación en la forma misma de desear. El problema, apuntaba, dejó de ser no encontrar, sino la imposibilidad de permanecer. El dedo que desliza la pantalla del celular ha desplazado a la mirada que se sostiene.

El móvil mutó de herramienta en prótesis. Con él, la vida afectiva empezó a funcionar como un mercado de reposición permanente. Siempre hay alguien mejor a dos gestos de distancia: más atractivo, más interesante, más completo. Un inventario interminable de cuerpos y biografías editadas que instala una sospecha constante sobre quien está delante. Cada aparición compite con una promesa invisible.

En ese clima, el vínculo se vuelve una anomalía. Admirar, respetar, acompañar —verbos antiguos— parecen lo improbable. El ser humano conserva esa capacidad, pero el ruido no concede tregua. El otro necesita tiempo para existir. Necesita imperfección. Necesita una atención que no esté en disputa con cien notificaciones.

El amor —si aún puede llamarse así— exige una forma de ceguera voluntaria. No mirarlo todo. No compararlo todo. No evaluarlo todo. Las redes, en cambio, educan en la sospecha, en la medición constante, en la sustitución como salida elegante. Enseñan a no quedarse.

La lucidez de Ana Mena está en no fingir exterioridad. Se coloca dentro del sistema, no adopta el tono moralista del reproche. Usa sus redes, decide qué mostrar, participa del juego. Su reflexión importa porque nace de la experiencia. En tiempos de catálogo infinito, recuerda, encontrar a alguien consiste en quedarse cuando ya no queda nada que deslizar, no en elegir bien dentro de una oferta inagotable.