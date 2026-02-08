A trabajar, es lo que cuenta

Abundan las opiniones —algunas con ese aire de gravedad académica que suele esconder la simple conjetura— sobre si la economía dominicana recuperará su ritmo histórico de crecimiento y volverá a rondar el 5 %, o si al menos superará el 4 % como repiten los organismos internacionales con su habitual optimismo de plantilla. Pero conviene hacer el ejercicio contrario: partir del pesimismo.

Pensemos, por un momento, que las condiciones están dadas para un crecimiento bajo. Que la economía seguirá avanzando, sí, pero a paso corto, con menos dinamismo global, más incertidumbre geopolítica, crédito caro, inversión privada cautelosa y un Estado que arrastra inercias en áreas claves. Si ese es el escenario, lo sensato es obrar en consecuencia y no sentarnos a regodearnos en circunstancias que a todos nos afectan, no solo al Ejecutivo.

La pregunta entonces no es si llegaremos al 5 %, sino qué hacer para llegar. Ahí la respuesta es menos glamurosa que los paneles de expertos, pero más efectiva: empujar donde se puede empujar.

Primero, inversión pública bien dirigida para destrabar productividad: agua, transporte, conectividad e infraestructura logística. Segundo, menos clientelismo y más gestión. La nómina y las dádivas no pueden seguir siendo un sustituto del empleo formal. Tercero, mejor fiscalidad: ampliar la base, reducir evasión y, sobre todo, dignificar la calidad del gasto. No hay reforma tributaria que sobreviva si el contribuyente percibe que paga para sostener ineficiencias.

Y cuarto —la piedra en el zapato de siempre— el sistema eléctrico. No se puede aspirar a crecimiento robusto mientras se toleran pérdidas que equivalen a una hemorragia presupuestaria. Reducirlas se ha convertido en una decisión política.

Cual que sea el crecimiento, que no sea por resignación. Que sea, al menos, un crecimiento peleado.