El Gobierno sabe que perdió la iniciativa a raíz del escándalo de Senasa y que todavía soporta ráfagas negativas derivadas de ese episodio. En política, perder la iniciativa es ceder el ritmo, permitir que el adversario marque la agenda y quedar a la defensiva. A lo político se suma lo económico. La economía cerró el año a marcha lenta y las perspectivas no invitan al entusiasmo. Cuando el crecimiento se enfría, la percepción pública se vuelve más severa. El desaliento se asienta.

Pero el presidente Abinader no parece dispuesto a administrar la inercia. Ha intensificado su agenda, prolongado sus jornadas y multiplicado su presencia territorial. Cada semana cruza el país inaugurando obras, reuniéndose con funcionarios y —sobre todo— hablando con la gente. En tiempos de incertidumbre, la política vuelve a lo esencial, que es el contacto. Escuchar, explicar, persuadir. Infundir confianza como quien insufla aire a una economía que necesita oxígeno.

Hay en ese despliegue una lectura clara del momento. La debilidad se acepta y se enfrenta con movimiento. Gobernar también es administrar estados de ánimo colectivos. Cuando estos se tornan escépticos, la respuesta no puede ser el silencio.

En ese contexto, la inversión anunciada por Google representa mucho más que cifras. Es una señal. Envía el mensaje de que el país sigue siendo atractivo, de que hay apuestas de largo plazo y de que la construcción del futuro no se ha detenido. Devuelve fuelle al Gobierno y, de paso, reintroduce la conversación sobre productividad, innovación y confianza internacional.

Recuperar la iniciativa no es simple cuestión de discursos grandilocuentes, sino de resultados verificables. La política, al final, no se sostiene con relatos, sino con realidades. Esa es la verdadera prueba.