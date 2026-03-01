La política después del balance

La rendición de cuentas del presidente Luis Abinader tuvo menos de balance administrativo que de lectura del momento político. Más que clausurar un año de gestión, el discurso pareció orientado a recalibrar la conversación pública en una etapa donde gobernar implica también administrar expectativas. El resultado fue perceptible: el gobierno recuperó centralidad en el debate.

La larga enumeración de obras cumplió la función tradicional de toda rendición de cuentas. Mostrar presencia del Estado sigue siendo políticamente necesario, aunque no siempre decisivo. Las obras operan más como respaldo que como argumento principal.

Cuando el presidente dejó el tono descriptivo y abordó la cuestión de la corrupción, el discurso adquirió una densidad distinta. No fue tanto lo dicho como la forma: una inflexión emocional poco frecuente que desplazó el eje desde la gestión hacia la integridad como elemento definitorio del relato gubernamental.

Ese momento permitió entrever una decisión política más amplia. En una fase donde los gobiernos comienzan a ser evaluados menos por sus promesas que por su consistencia, la apelación al combate contra la corrupción funciona como recordatorio de origen y, al mismo tiempo, como mecanismo de protección frente al desgaste natural del poder.

También dejó ver una transición silenciosa. Si los primeros años estuvieron marcados por la estabilización y la recuperación económica, el discurso sugirió ahora una preocupación mayor por la preservación de la confianza institucional. Es un desplazamiento frecuente en la segunda mitad de los mandatos: la gestión deja de medirse únicamente por lo que se inaugura y empieza a evaluarse por lo que logra sostener.

La intervención ofreció señales sobre el tono que el gobierno parece dispuesto a asumir en adelante. En política, a veces los discursos no buscan abrir etapas, sino ordenar el terreno antes de que comience la verdadera discusión.