Venezuela y la RD en béisbol

Cómo cambia el panorama político, a veces con la misma impredecibilidad del tiempo. Hace apenas unos meses, el choque beisbolero de hoy habría venido cargado de pólvora ideológica. La alineación dominicana con Washington y el aislamiento creciente del chavismo habrían bastado para encender diatribas tropicales, con algún portavoz bolivariano improvisando un discurso en defensa del honor venezolano, pelota en mano y política en la otra.

No habría faltado entonces la voz estridente de Diosdado Cabello, siempre dispuesto a convertir cualquier circunstancia —desde una cumbre hemisférica hasta un inning perdido— en tribuna contra el gobierno de Luis Abinader. No sería la primera vez, visto que el dirigente chavista ha arremetido antes contra Santo Domingo, acusando al presidente dominicano de actuar por "órdenes externas" y lanzando adjetivos de grueso calibre.

Pero otro gallo canta.

Hoy el béisbol vuelve a hacer lo que tantas veces ha logrado en el Caribe: suspender por un instante la gravedad de la política y devolvernos a la vieja fraternidad deportiva. Durante nueve entradas, o las que haga falta, dominicanos y venezolanos podremos volver a encontrarnos en ese terreno neutral donde el único conflicto legítimo es el que se decide entre un lanzador y un bateador.

Cabello, por esta vez, tendrá que guardar sus caballadas. No habrá arenga ideológica que eclipse la lógica sencilla del juego. Ganará el mejor, que esperamos, claro está, sea el equipo dominicano. Aun así, nada nos impide levantar la copa, o la gorra, por algo que sobrevive a los humores de la política: la amistad dominico-venezolana. Esa que resiste gobiernos, discursos y tormentas diplomáticas.

Más aún ahora, cuando el destino, siempre irónico, parece haber convertido a más de un jerarca del chavismo en residente permanente de los Estados Unidos.