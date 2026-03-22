Insuficiencia de nuestros valores

La República Dominicana ha construido su carácter sobre hábitos compartidos más que sobre códigos escritos. Aquí, la familia es afecto y estructura. Pero el "resolver" ha devenido método, que no simple picardía. La cercanía humana, ese trato que convierte cualquier distancia en conversación, ha sido durante décadas el lubricante invisible de la vida social.

Pero conviene preguntarse —sin complacencias— si ese repertorio de valores basta para sostenernos en el mundo que hoy se impone. La fortaleza dominicana es, sin duda, su capacidad de adaptación. Pocos pueblos convierten la escasez en inventiva con tanta naturalidad. Sin embargo, esa misma virtud encierra una trampa. Cuando el ingenio sustituye al sistema, el progreso deja de ser acumulativo y se vuelve episódico. Se avanza, sí, pero no siempre se construye.

El protagonismo de la familia, por su parte, ha sido refugio frente a la fragilidad institucional. Pero también delimita horizontes. Protege hacia adentro, mientras debilita el compromiso hacia lo público. Así, la nación queda reducida a una suma de lealtades privadas, donde lo común se vuelve abstracto y, a veces, prescindible.

Nuestra sociabilidad —ese don innegable— humaniza la vida, pero no reemplaza la necesidad de reglas. La cordialidad no basta para organizar un país. Hace falta algo menos visible y más exigente, como confianza en las instituciones, respeto sostenido por la norma, vocación de largo plazo.

No se trata de renunciar a lo que somos sino de completar lo que nos falta. Si el mundo contemporáneo premia la previsibilidad, la innovación estructurada y la confianza colectiva, entonces nuestros valores necesitan una evolución. Debemos transitar del "resolver" al construir, del amiguismo al compromiso cívico, de la improvisación al proyecto.

Solo entonces dejaremos de sobrevivir con talento para empezar, de verdad, a desarrollarnos con sentido.