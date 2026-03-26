Nos alejamos de nosotros mismos

Donde antes habitaban libros, ahora se despachan víveres. El tránsito de la Librería La Trinitaria a un colmado supera el cambio de negocio y deviene síntoma. Algo más profundo se desplaza, silencioso, en la jerarquía de nuestras prioridades. Allí donde antes se cultivaba el espíritu, hoy se impone la inmediatez de lo útil, de lo rápido, de lo básico.

No es un reproche al colmado —que cumple su función social—, sino una constatación de época. Hemos ido desplazando, casi sin notarlo, los espacios de encuentro con el pensamiento, la conversación pausada, la búsqueda interior. La tecnología, con su promesa de conexión infinita, nos ha entregado, paradójicamente, a una forma de distancia. Estamos más comunicados, pero menos presentes; más informados, pero menos atentos; más ocupados, pero menos conscientes. La academia, por ejemplo, ha virado hacia otros ángulos y en el viraje se han deslizado hacia afuera los libros, la lectura y las Humanidades.

Las tradiciones, esas que daban continuidad y sentido, hacen agua. En ese lento hundimiento desaparecen lugares físicos y formas de entendernos. Se diluye la experiencia de demorarse en un libro, de perderse en una idea, de confrontarse con el silencio. Se pierde, en suma, una manera más humana de aproximarnos a nosotros mismos y a los otros.

No es nostalgia y pueda que lo sea a pesar nuestro. Pero sí es advertencia. Asistimos a una mutación cultural en la que lo inmediato desplaza a lo esencial, y donde la facilidad se erige en criterio dominante. Pero toda renuncia tiene un costo, y el nuestro puede ser la erosión de aquello que nos hace verdaderamente humanos.

Quizás aún estemos a tiempo de preguntarnos qué estamos ganando... y qué estamos dejando ir.