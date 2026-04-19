Euforia versus prudencia

La República Dominicana, conviene decirlo sin rodeos, ha crecido de manera consistente en lo que va de siglo. Afirmar que también ha madurado requiere de matices.

Las cifras son elocuentes: expansión sostenida, inversión extranjera robusta, sectores que han aprendido a competir y a exportar. El país se mueve, produce, atrae. Esa vitalidad, que otros en la región envidiarían, ha construido una economía más grande y más compleja que la de hace apenas una generación. Pero crecer no es lo mismo que profundizar.

Bajo ese dinamismo persiste una fragilidad menos visible, señalada en una evaluación del Centro de Competitividad Mundial, a la que conviene prestar atención: la escasa densidad empresarial. Muchas unidades pequeñas, pocas empresas medianas con capacidad de escalar, innovar y sostener procesos de transformación. No es un problema de cantidad, sino de estructura. Allí donde debería existir una trama empresarial intermedia —esa que vertebra economías maduras— encontramos vacíos.

Algo similar ocurre con la inserción internacional. Participamos en cadenas globales, sí, pero rara vez en los tramos donde se captura valor, tales como diseño, conocimiento y tecnología. Exportamos, pero todavía no decidimos. Nos hemos quedado rezagados en el apartado valor agregado.

El financiamiento acompaña esa limitación. Un sistema bancario sólido, pero tasas de interés que desalientan el emprendimiento y la inversión. Y un mercado de capitales incipiente, poco dispuesto o poco capaz, de asumir riesgo. Sin riesgo, no hay salto. ¿Es entonces un problema gerencial? En parte. Pero sería cómodo reducirlo a eso. Lo que hay es un ecosistema que aún no empuja ni sostiene empresas más complejas.

El país ya sabe crecer. Lo que está en juego ahora es algo más complicado: aprender a sofisticar ese crecimiento sin perder su impulso. Ahí, y no antes, comienza la madurez.