Durante siglos creímos que la emoción era el último territorio inexpugnable de lo humano. Las máquinas podrían calcular, traducir, conducir automóviles o derrotarnos en ajedrez, pero jamás escribir una canción capaz de acompañar un estado de ánimo. Pero, me han impactado la sesera varias baladas compuestas por algoritmos. Con eficacia emocional inquietante, hablan de carreteras vacías, amaneceres lentos, el envejecimiento, amores perdidos y encontrados.

Lo más desconcertante de estas canciones son las voces mismas. Los timbres resultan ya casi indistinguibles de los humanos porque contienen la respiración apenas perceptible antes de una frase, la aspereza calculada de una nota grave y la ligera fragilidad al sostener una palabra triste. Incluso, denotan esas pequeñas imperfecciones que antes considerábamos irrepetibles porque nacían del cuerpo y de la experiencia.

La IA imita una voz y reproduce las inflexiones emocionales que hacen creíble a un cantante. Lo verdaderamente novedoso es que ha aprendido la gramática sentimental de nuestra época. Sabe cómo se construye la nostalgia. Comprende qué imágenes producen consuelo. Detecta qué combinación de melancolía, esperanza y sencillez genera identificación inmediata.

La emoción algorítmica funciona. Universaliza estados de alma y todo ocurre en un paisaje emocional reconocible por cualquiera. Ha nacido una nueva estética, una especie de Americana emocional algorítmica. Canciones que parecen compuestas con el espíritu y probablemente hayan sido ensambladas por servidores en California. Música diseñada para acompañar atardeceres digitales, videos de TikTok o comentarios que dicen: "Necesitaba escuchar esto hoy".

Desconcertante pero funciona. Nos emociona aun cuando sospechamos que detrás no existe un cantautor inspirado, ni una guitarra gastada, ni una noche de despecho y whisky. La IA no necesita sentir para aprender cómo sentimos nosotros.

La máquina todavía no posee alma. Empero, ya domina, con precisión estadística, la manera de hablarle a la nuestra.