Este Papa habla claro

La visita del papa León XIV a España ha servido para recordar una verdad sepultada bajo la política, las redes sociales y las guerras culturales: las sociedades no viven solo de la economía, la tecnología o las leyes. También de valores, de referencias morales y de una idea compartida de lo que merece ser preservado.

León XIV habla clarísimo. No acomoda su discurso a las corrientes dominantes ni edulcora posiciones para evitar controversias. No descalifica fácilmente: señala problemas y respuestas concretos. Desde los principios que sustentan el cristianismo, sin complejos y sin disfraces retóricos.

Entre sus reflexiones más incisivas, figura la advertencia sobre ciertos enfoques identitarios que prometen explicarlo todo y terminan alimentando divisiones. Cuando la identidad se convierte en la explicación única de la realidad, la convivencia se deteriora. Surgen agravios permanentes, enemigos imaginarios y una visión fragmentada de la sociedad que dificulta cualquier proyecto común.

El Papa propone una agenda sencilla pero exigente: invertir en educación pública de calidad, fortalecer la cultura, abandonar el odio como método de acción política y recuperar el diálogo y la reconciliación como instrumentos de convivencia. Ideas antiguas, pero, precisamente por eso, conservan una vigencia extraordinaria.

Más allá de las creencias de cada cual, resulta difícil no reconocer la importancia de una voz que reivindica la interioridad, la reflexión y la trascendencia en una época dominada por la inmediatez. No ofrece soluciones milagrosas ni promete paraísos terrenales. Invita a reconstruir los cimientos.

El liderazgo moral nunca se conquista de golpe. Se gana con coherencia, claridad y perseverancia. León XIV parece haberlo entendido. Poco a poco, su palabra trasciende el ámbito religioso para convertirse en una referencia ética en un mundo que, con demasiada frecuencia, ha olvidado la diferencia entre el disparate y la verdad.