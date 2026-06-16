El regalo de África

Cada verano, África nos manda un suspiro milenario de arena que cruza cuatro mil kilómetros de océano y llega sin pasaporte, sin anunciarse, a instalarse entre nosotros y el sol. No como visitante, sino como dueño.

El Sahara es el desierto más grande del mundo, y su polvo no viaja solo. Viaja con historia, con minerales, con el recuerdo de civilizaciones que alguna vez florecieron donde hoy únicamente hay arena. Esas partículas que enturbian nuestro cielo caribeño alimentaron, durante siglos, los suelos del Amazonas. Fertilizaron continentes enteros. Son, en su origen, un regalo antiguo.

El fenómeno tiene nombre científico: la Capa de Aire Sahariano, una masa de aire cálido y seco que se eleva sobre el continente africano, carga millones de toneladas de partículas minerales y las transporta en vientos que soplan entre cinco y siete kilómetros de altura. Las partículas viajan suspendidas como fantasmas, invisibles al ojo hasta que el cielo entero se convierte en su lienzo.

Pero aquí, en este junio de asfalto y motoristas, el regalo se siente como castigo. El cielo pierde su azul profundo y se vuelve blanco sucio, papel viejo, leche aguada. Y el calor que ya de por sí nos aplasta se multiplica: las partículas de sílice y arcilla absorben y dispersan la radiación solar, atrapándola cerca de la superficie como una manta invisible que nadie pidió y nadie puede quitar.

Luz que no llega limpia. Calor que no escapa. Una paradoja atmosférica perfecta: el sol se oculta detrás del velo y aun así quema más. La física siendo cruel con elegancia.

Vivimos bajo un sudario que viajó desde el corazón del Continente Madre para recordarnos que el planeta es uno solo, que todo está conectado, y que a veces la naturaleza nos abraza tan fuerte que duele.