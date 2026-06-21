Cuando los árbitros juegan

Una imagen resume el problema mejor que cualquier cifra: senadores que son dueños o han sido dueños de bancas de lotería, sentados en la comisión bicameral que decide cuánto deben pagar las bancas de lotería. No hace falta acusar a nadie de nada para reconocer que ese cuadro, por sí solo, ya es un escándalo.

El Ejecutivo proponía 120,000 pesos anuales por banca; los senadores los bajaron a 85,000. Casi un 30% menos de un plumazo. Treinta y cinco mil pesos de diferencia, multiplicados por más de 30,000 bancas registradas, son más de mil millones de pesos que el fisco dejará de percibir. Esa cifra pudiera crecer hasta los 3,273.7 millones si se suman los establecimientos que aún no han regularizado su situación.

Nadie votó en contra de su propio bolsillo. El acta lo registra sin pudor: legisladores propietarios o expropietarios de bancas participaron, opinaron y, en algunos casos, firmaron. La excepción —Domingo Eusebio De León votando en contra— solo subraya por contraste lo que hicieron los demás.

Lo más perverso no es solo el monto rebajado, sino el contraste con quienes no tienen senador que les cuide la cuchara. Mientras el sector de lotería se beneficiaba de un "zarpazo" a favor, el Gobierno sí logró imponer una carga del 25% a los premios de juegos de azar, que los legisladores apenas matizaron con tramos de 15% y 25%.

Este episodio no requiere una nueva ley para resolverse: requiere que quienes legislan sobre un sector se inhiban cuando tienen interés directo en él. Mientras eso no sea norma, cada reforma fiscal seguirá teniendo el mismo patrón: las cargas se reparten distinto según quién esté sentado en la mesa donde se decide.