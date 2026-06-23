El precio de la acumulación de poder

Un Poder Legislativo de ordinario remolón asumió esta vez velocidad de Fórmula 1. El proyecto de ajuste fiscal se aprobó en tiempo récord, y esa prisa dice más que el proyecto mismo.

Cuando un gobierno necesita algo del Congreso y lo obtiene en días, queda demostrado lo que muchos sabían y repetían en voz baja: lo de dos poderes es relativo. El Ejecutivo no negocia con el Legislativo; le comunica.

La mayoría absoluta del PRM en ambas cámaras ha hecho posible ese control. En política, funciona exactamente como un contrato sin letra pequeña: quien lo ejerce cosecha las victorias, pero también firma las facturas. El Ejecutivo celebró su triunfo fiscal. Bien. Ahora que asuma lo que viene con él.

Si el Congreso aprueba en días lo que el Ejecutivo necesita, ya no existe excusa creíble para la reforma laboral que no llega, para la fusión de ministerios que se anuncia y se pospone indefinidamente, para la reforma educativa y de la seguridad social que acumula años de urgencia y de silencio. Si el obstáculo no es la resistencia legislativa, entonces el problema está más cerca del poder. Está adentro.

La tardanza deja de ser un tropiezo político y se convierte en una decisión. Omitir también es gobernar.

Un Ejecutivo que domina el pulso del Congreso no puede quedarse con los méritos y devolver los fracasos. La arquitectura de poder que construyó no admite ese reparto conveniente. Quien controla el proceso controla también sus consecuencias: las que celebra en cadena nacional y las que preferiría no tener que explicar.

La victoria fiscal fue real, pero reveló algo que cambia el peso de todo lo que venga después. El que puede, responde.