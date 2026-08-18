Muchos mensajes en una despedida

Dicen que cuando se quiere dificultar o empañar el trabajo de un director de la Policía, la delincuencia se alborota misteriosamente desde las propias entrañas de la institución. Nunca ha sido fácil probarlo, pero la especie sobrevive porque la Policía ha hecho bastante para alimentar sus propios fantasmas.

A juzgar por los números, los pocos meses de Andrés Modesto Cruz Cruz fueron particularmente violentos. Hubo un festival de ejecuciones extrajudiciales, amén del espantoso caso del joven Darlin Mercado, fulminado de un disparo a quemarropa por un agente. Su salida tan rápida carga un mensaje que el silencio oficial codifica. Pero, en honor suyo, hay que decir que sus palabras de despedida retratan probablemente mejor al hombre que esos siete meses al frente de una institución tan difícil de gobernar.

"No dejen de luchar por lo correcto aunque les cueste el puesto", dijo. Y remachó: "Nunca permitan que nadie les haga creer que actuar correctamente es una debilidad o un error". No hubo amargura explícita, pero sí suficientes mensajes entre líneas. Cuando un jefe policial recién destituido advierte a sus subordinados que hacer lo correcto puede costarles el puesto, la pregunta resulta inevitable: ¿qué le costó el suyo?

Cruz Cruz también reclamó oportunidades para que los buenos policías puedan crecer y advirtió que la institución no puede tolerar conductas que lesionen su credibilidad. Dicho desde fuera parecería un lugar común. Pronunciado al marcharse de la jefatura adquiere otro peso.

Quizás fueron simples consejos de despedida. Quizás. Pero en una Policía cuyo descrédito se alimenta precisamente de actuaciones cuestionables, abusos y viejas prácticas que sobreviven a todas las reformas, sus palabras adquieren una dimensión inquietante.

Cruz Cruz se marchó sin explicar las razones de su salida. Pero dejó razones de sobra para preguntarlas.