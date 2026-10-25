Una larga historia

El imponente Centro Cultural Rainieri, levantado en apenas quince meses, forma parte de una historia ejemplarizante. Condensa un relato de más de cincuenta años que algunos conocemos a fondo porque lo hemos vivido de cerca.

Punta Cana, eje turístico por excelencia, cuenta desde ahora con un reservorio de la cultura dominicana: didáctico, inteligentemente organizado, interactivo y sorprendente en sus recursos museográficos.

Allí se cuenta nuestro devenir, se pone en valor la provincia La Altagracia y se reúnen pasado y presente con una mirada optimista en el futuro. Es una gran obra que los Rainieri, Frank y su esposa Haydée, han puesto al servicio del país y de los millones de viajeros que parten y llegan por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Tras este empeño en favor de nuestra cultura hay un hondo compromiso ciudadano, asumido desde hace mucho. Es otro capítulo esencial del relato que ambos han escrito: la comunidad importa cuando se tiene poco y cuando se tiene mucho. La abundancia, fruto de un trabajo persistente, visionario e innovador, no es sino una oportunidad más de hacer más.

La preocupación por el colectivo y la solidaridad con el prójimo anteceden a los éxitos de Punta Cana. Son marca de los Rainieri y se expresaron en otros esfuerzos igualmente valiosos: ayudar a brazo partido a levantar centros comunales en rincones apartados; educar a campesinos pobres; llevar aliento a familias desesperadas y a jóvenes desnortados en barrios marginados. Crecer, sí, pero hacer crecer al entorno.

Entre el Frank y la Haydée de los comienzos y este Centro Cultural, inversión potente de un solo bolsillo, median los años, pero no las diferencias. La historia es larga, pero constante: acendrada vocación de servicio, compromiso con la buena ciudadanía. Y una mano siempre generosa.