Bukele y el desafío haitiano

Nayib Bukele ha respondido a la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití con la misma determinación que ha enfrentado las bandas en su país. De las palabras ha pasado a los hechos y sorprendido al mundo. Tanto por la magnitud del empeño como por los riesgos asumidos.

Movilizar dos mil soldados hacia Haití en tan poco tiempo, y desplegarlos con igual rapidez, constituye una demostración de audacia que bordea el bravado. Empero, Bukele se adentra en una geografía muy diferente a la suya. En ese punto vecino del Caribe, del que nos separa una barrera por trechos invisible, las bandas armadas han humillado al Estado, desafiado a la comunidad internacional y convertido la vida cotidiana en una sucesión de tragedias.

Forzoso preguntarse si Bukele podrá imponer sus reglas duras en un escenario tan complejo. Allí la violencia pandillera se entrelaza con intereses políticos, económicos y territoriales. El tejido social haitiano, producto de hilos que se pierden en la historia y se entrecruzan en intrincados diseños, resiste las interpretaciones fáciles, mucho más si exógenas.

De doblegar esas fuerzas salvajes y pese a las críticas de fondo a su modelo autoritario, Bukele habrá creado un liderazgo regional de características inéditas. Desde la pequeñez territorial y demográfica de El Salvador, un presidente habría logrado aquello que las grandes potencias y las costosas misiones internacionales no han podido conseguir.

Estaríamos ante la paradoja formidable de un pequeño país centroamericano que le habrá enseñado al mundo cómo rescatar a Haití del dominio criminal. Es una tarea titánica y que la prisa en acometerla despierta dudas. El apresuramiento suele ser mal consejero.

Sin embargo, la tentación de desearle la mejor de la suerte es demasiado grande como para resistirla.